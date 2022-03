نیویارک: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیوں کے دوران مارے گئے شہریوں کی تعداد 564 ہوگئی ہے۔ U.N. says 564 civilians killed so far in Ukraine



غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا کہ ہلاک افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جب کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔



دریں اثنا امریکہ کے صدر جوبائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس کے کسی اقدام سے ناٹو کو خطرہ لاحق ہوا تو امریکہ ردعمل دے گا، خواہ اس سے عالمی جنگ ہی کیوں نہ شروع ہو جائے۔



یوروپی یونین نے بھی ماسکو پر پابندیوں کا دائرہ مزید بڑھانے کااعلان کردیا ہے۔ Russia-Ukraine war



دوسری جانب یوٹیوب نے بھی روس کے سرکاری میڈیاچینلزفوری طورپر بلاک کردیئے اورروس نے اپنے اتحادی بیلاروس کو جدیدترین اسلحہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔U.N. says 564 civilians killed so far in Ukraine



یو این آئی