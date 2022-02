ماسکو: روس کے صدر ولادیمیر پوتن یوکرین کے ساتھ مذاکرے کے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ایک وفد بھیجنے کو تیار ہیں۔ روس کے صدارتی دفتر ’کریملن‘ نے جمعہ کو کہا کہ روس کی فوج نے یوکرین پر حملے کے دوسرے دن اس کے دارالحکومت کیف کا محاصرہ کر لیا ہے۔ Putin ready to send delegation to Belarus



یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے رہنما سے مذاکرے کی اپیل کرنے کی تازہ ترین کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ یوکرین کی 'غیر جانبداری' پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔



کریملن نے کہا کہ روسی صدر نے زیلینسکی کی تجویز ہر غور کیا ہے۔



چین کی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ مسٹر پوتن نے چین کے صدر شی جن پنگ سے فون پر بات چیت میں کہا،'روس یوکرین کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرے کے لیے تیار ہے۔



کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا،'ولادیمیر پوتن زیلنسکی کی پیشکش کے جواب میں منسک میں ایک روسی وفد منسک بھیجنے کے لیے تیار ہیں'۔



انٹرفیکس نے ان کے حوالے سے بتایا کہ وفد میں وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور صدارتی انتظامیہ کے حکام شامل ہوں گے۔



پیسکوف نے کہا کہ بیلاروس کے صدر، الیگزینڈر لوکاشینکو نے روس-یوکرین مذاکرے کی میزبانی کیرنے کے موقع کا خیرمقدم کیا ہے۔



ماسکو ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ کریملن کے ترجمان نے مشرقی یوکرین کی ماسکو نواز جمہوریہ کی 'مدد' کرنے کے لیے یوکرین پر حملہ کرنے کے پوتن کے بیان کردہ ہدف کو دہرایا ہے۔



پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا، ’یہ درحقیقت یوکرین کی غیر جانبدارانہ پوزیشن کا ایک جزو لاینفک ہے‘۔



پوتن نے 21 فروری کو خود ساختہ ڈونیٹسک اور لوہانسک کو آزاد جمہوریہ کے طور پر تسلیم کیا تھا اور دونوں جمہوریہ کی طرف سے فوجی امداد کی درخواست کے بعد اس ہفتے یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا۔

ڈونیٹسک اور لوہانسک کے وزرائے خارجہ رسمی طور پر سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے جمعے کو ماسکو پہنچے تھے۔