پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں پولیس اور مجرموں کے درمیان مڈبھیڑ (Clashes between police and criminals in Pakistan's capital Islamabad) میں ایک پولیس اہلکار اور دومسلح لٹیرے مارے گئے (One policeman and two armed robbers were killed in an encounter in pakistan) جبکہ دیگر چار زخمی ہوگئے۔



پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ پیر کو دیررات اس وقت پیش آیا جب پولیس کی ٹیم نے تلاشی کے دوران موٹر سائیکل پر سوار دو لوگوں کو روکنے کا اشارہ دیا۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے پستول نکال کر پولیس پر گولیاں چلادیں۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔

دونوں طرف سے گولی باری میں ایک پولیس اہلکار کی موت ہوگئی اور دو دیگر زخمی ہوگئے۔ وہیں دو مجرم موقع پر ہی مارے گئے۔

موقع پر پہنچی پولیس اور بچاؤ دستہ نے زخمیوں کو شہر کے نزدیکی اسپتال میں علاج کے لئے داخل کرادیا ہے۔ پولیس نے جائے واقعہ کی تفتیش شروع کردی ہے۔



(یو این آئی)