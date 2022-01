افغانستان میں شدید برف باری (Heavy snowfall in Afghanistan) کے باعث سڑک حادثات میں کم از کم سات افراد ہلاک (At least seven people were killed in road accidents) ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز مختلف سڑک حادثات میں 26 افراد زخمی بھی ہوئے۔ افغان حکام نے یہ اطلاع دی۔

ژنہوا سے بات کرتے ہوئے صوبائی پبلک ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے صدر عبدالغنی مصمیم نے بتایا کہ صوبہ جوزجان علاقے میں دو کاروں کے تصادم میں 11 افراد زخمی اور ایک شخص ہلاک ہوا۔

انہوں نے کہا کہ زخمیوں میں سے تین کی حالت نازک ہے اور انہیں صوبہ بلخ کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

اس کے علاوہ، ہیلتھ سروس حکام نے تصدیق کی ہے کہ ننگرہار کے علاقے میں تین مختلف سڑک حادثات میں چھ افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے۔

یواین آئی