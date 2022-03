چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کو کہا کہ بیجنگ یوکرین میں فوری جنگ بندی چاہتا ہے اور بین الاقوامی برادری بھی اس کی توقع رکھتی ہے۔

Foreign Minister says China Supports Ceasefire But Does Not Agree to Step in

مسٹر وانگ نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ بات چیت میں کہاکہ ہم یوکرین میں جلد از جلد جنگ بندی چاہتے ہیں اور یہ پوری عالمی برادری کی امید ہے۔انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ فریقین کے درمیان اب بھی اختلافات موجود ہیں، جب بھی وہ مذاکرات کرتے ہیں تو اختلاف ایک درجہ کم ہوجاتا ہے اور امن کی امید بڑھ جاتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ چین کو امید ہے کہ عالمی برادری روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گی اور اس کے لیے ضروری شرائط تیار کرے گی۔چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں سے توانائی اور خوراک کے بحران میں اضافہ ہو گا۔انہوں نے اسے آگے بڑھنے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔