فلپائن کے صوبے پامپانگا (Road accident in Pampanga province in the Philippines) میں ایک بس نے ٹرائی سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں سات مسافر ہلاک اور نو زخمی ہو گئے۔ یہ معلومات مقامی پولیس افسر نے دی۔

ایک ٹرائی سائیکل سے ٹکرانے کے بعد بس لوباؤ شہر میں ایک ویڈنگ شیڈ اور بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے پیر کو بتایا کہ مرنے والوں میں ایک سالہ بچہ اور ٹرائی سائیکل کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔

سنہوا خبر رساں ایجنسی کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بس باٹن صوبے سے جنوب کی طرف جا رہی تھی جب یہ جان لیوا حادثہ پیش آیا۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ ٹرائی سائیکل اور ایک شیڈ سے ٹکرانے کے بعد بس نے رفتار تیز کردی لیکن بس بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے سے رک گئی۔

حادثے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔