امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے امکان کو تسلیم کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہےBiden on possible meeting with Putin on January 10۔

منگل کو جب بائیڈن سے روسی صدر کے ساتھ 10 جنوری کو ملاقات کے امکان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے۔

یہ ملاقات 12 جنوری کو ہونے والی روس-ناٹو اجلاس اور 13 جنوری کو روس-آرگنائزیشن فار سکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ (OSCE) سے کچھ دن پہلے ہو گیRussia-NATO meeting on January 12 ۔

امریکہ اور روس کے درمیان 10 جنوری کو ہونے والی ملاقات میں یوکرین کی موجودہ صورتحال اور ہتھیاروں کے کنٹرول پر بات چیت کا امکان ہے The United States and Russia are expected to hold talks۔

پوتن نے دسمبر کے شروع میں اپنے اور بائیڈن کے درمیان ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد کہا تھا کہ انہیں دوبارہ ملنا پڑے گا، دونوں رہنماؤں کی آخری ملاقات گزشتہ جون میں جنیوا میں ہوئی تھی۔