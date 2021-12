امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ افغانستان پر مالی پابندیوں میں نرمی کی قرارداد 2615 کی 2615 کو Resolution over Easing Financial Restrictions on Afghanistan بنیاد پر، امریکہ انسانی مقاصد کے لیے افغانستان پر مالی پابندیوں میں نرمی Easing Financial Sanctions on Afghanistan کرے گا اور طالبان عہدیداروں اور ان کے اداروں کو بھی اجازت دے گا جو اس عمل میں شامل ہیں۔

افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ افغان عوام کی حمایت میں متحد ہیں۔

ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ’’آج صبح، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی متفقہ طور پر قرارداد 2615 منظور کی، جس کا مسودہ امریکہ نے تیار کیا تھا اور اسے افغان عوام کی بنیادی ضروریات کے لیے وسیع تر مدد کے قابل بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا،"

دریں اثنا، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے سفیر ٹی ایس ترومورتی نے بدھ کو کہا کہ ہندوستان نے شورش زدہ ملک کو انسانی امداد کے لیے پابندیوں سے استثنیٰ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرار داد کی حمایت کی ہے۔

تیرمورتی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہا ’افغانستان میں انسانی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہم نے ایسی رپورٹیں دیکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نصف سے زیادہ آبادی بحران یا شدید غذائی عدم تحفظ کی ہنگامی سطح کا سامنا کر رہی ہے، لوگوں کی بنیادی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے، اور ملک کا بیشتر حصہ غربت کی حد سے نیچے جا رہا ہے۔"

تیرمورتی نے نوٹ کیا کہ موسم سرما پہلے ہی ہم پر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ امداد کو فوری طور پر بڑھایا جائے اور اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں تک بلا روک ٹوک رسائی فراہم کی جائے۔

اس تناظر میں بھارت نے عالمی برادری کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی امداد کی رسائی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہونی چاہیے۔

انہوں نے مزید کہا’’ انسانی امداد غیر جانبداری، غیر جانبداری اور آزادی کے اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے اور امداد کی تقسیم بلا امتیاز ہونی چاہیے اور نسل، مذہب یا سیاسی عقیدے سے قطع نظر سب کے لیے قابل رسائی ہونی چاہیے۔ خاص طور پر، امداد سب سے پہلے سب سے زیادہ کمزور تک پہنچنی چاہیے بشمول خواتین، بچے اور اقلیتیں‘‘ ۔

ترومورتی نے کہا "ہم بین الاقوامی برادری اور خطے کے ممالک سے متعصبانہ مفادات سے بالاتر ہو کر اکٹھے ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ افغانستان کے سب سے بڑے علاقائی ترقیاتی پارٹنر کے طور پر، ہندوستان دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ انتہائی ضروری امداد کی فراہمی کو تیز کرنے کے لیے کام کیا جا سکے۔ افغانستان کے لوگوں کے لیے،'' ۔