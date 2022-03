کورونا ویکسین، اور دیگر متعلقہ پابندیوں کے خلاف احتجاج میں ٹرک ڈرائیوروں کے ایک گروپ نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی سڑک جام کر دیا ہے۔ ٹرک ڈرائیوروں نے اسے 'پیپلز کانوائے' کا نام دیا ہے۔ Trucker Convoy Goes onto DC Highways Adding to Gridlock

رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ٹرک ڈرائیوروں کے قافلے نے واشنگٹن کے کچھ حصوں میں ٹریفک جام کر دیا جب کہ پولیس نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولس نے کئی سڑکوں اور چوراہوں پر ناکہ بندی کی تھی لیکن رپورٹ میں کوئی مخصوص فہرست نہیں بتائی گئی۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق ٹرک ڈرائیوروں کے ایک گروپ نے واشنگٹن کے وسط میں واقع نیشنل مال میں دو ہفتے طویل احتجاج کے لیے نوٹس دیا ہے جسے نیشنل پارک سروس نے مسترد کر دیا۔

یو این آئی