چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔Telephonic Conversation Between China and US

اس موقع پر وانگ یی نے کہا کہ چین اور امریکہ کا سب سے اہم کام حال ہی میں گزشتہ نومبر میں ہونے والے ویڈیو مذاکرات میں چین امریکہ رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔

چینی صدر شی جن پنگ نے مذاکرات میں باہمی احترام اور تعاون کے ساتھ ساتھ مشترکہ فتح کے تین اصولوں کو واضح طور پر پیش کیا اور دو طرفہ تعلقات کی صحت مند ترقی کی سمت کا تعین کیا۔

امریکی صدر جو بائیڈن نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نئی سرد جنگ نہیں چاہتا، چین کے نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا اور تھائی لینڈ کی آزادی کی حمایت نہیں کرے گا۔

تاہم لوگوں نے دیکھا کہ چین کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکہ چین کے بارے میں بارہا غلط بیانات دیتا رہا ہے جس سے دوطرفہ تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔

وانگ یی نے زور دیا کہ چین پر دباؤ ڈالنے سے چینی عوام مزید متحد ہو جائیں گے۔ اب فوری بات یہ ہے کہ امریکہ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں رکاوٹ نہ ڈالے، تائیوان کے معاملے پر غلط کام نہ کرے اور چین مخالف گروپ بنانا بند کرنا چاہیے۔

بات چیت میں بلنکن نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں بائیڈن کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ اور چین کے مشترکہ مفادات Common interests of US and China کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی موجود ہیں۔

امریکہ ذمہ دارانہ انداز میں اختلافات کو سنبھالے گا۔ امریکہ کی ون چائنہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے اپنے ملک کے کھلاڑیوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے چینی عوام کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔

فون پر ہونے والی بات چیت میں دونوں نے یوکرین کے مسئلے پر بھی بات کی۔ وانگ یی نے کہا کہ 21ویں صدی میں ہم سب کو سرد جنگ کے نظریے کو ترک کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ایک متوازن، موثر اور پائیدار یورپی سیکیورٹی میکانزم قائم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔