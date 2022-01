امریکہ کے صدر جو بائیڈن (US President Joe Biden on coronavirus) نے کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر گولیوں (Pfizer pills to prevent corona) کی خریداری دوگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ماہرین کی ٹیم سے ملاقات (Meeting with a team of experts at the White House) کے بعد گولیوں کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کرنے کا اعلان کیا۔

امریکی صدر نے کہا کہ یہ گولیاں ڈرامائی طور پر اسپتال داخلے اور اموات کی شرح کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ہم نے پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دیا ہے۔ اب میں اس آرڈر کو دوگنا کر رہا ہوں۔



امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے بارے میں چوکس رہیں لیکن گھبرائیں نہیں، اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو بعض افراد مر سکتے ہیں۔



واضح رہے کہ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (US Food and Drug Administration) (ایف ڈی اے ) نے 22 دسمبر کو فائزر کی پیکسلووڈ گولی کی ہنگامی حالت میں استعمال کی منظوری دی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: Record New Corona Cases in US, France: فرانس اور امریکہ میں کورونا کے نئے کیسز کا ریکارڈ



ساتھ ہی امریکا میں کورونا کیسز میں تشویشناک اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کیسز کی تعداد 5 لاکھ 40 ہزار سے تجاوز کرگئی جبکہ اموات کی تعداد بھی 1750 ہوگئی ہے۔



یو این آئی