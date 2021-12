برازیل میں شدید سیلاب Flood in Brazil سے 18 افراد ہلاک اور 280 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ Deaths in Brazil due to Flood۔ پیر کو سی این این نے گورنر روئی کوسٹا کے حوالے سے بتایا کہ باہیا صوبے کے تقریباً 40 شہر سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ Flood in Bahia



انہوں نے کہا کہ 'یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ باہیا کی حالیہ تاریخ میں ایسا کچھ دیکھا ہو۔ شہر اور گھر پانی سے بھرے نظر آئے۔ یہ واقعی اتنا خوفناک ہے، بہت سارے گھر اور سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔



باہیا کے سول ڈیفنس اینڈ سکیورٹی ایجنسی کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 35 ہزار سے زائد لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔





دریں اثنا، اتمبے قصبے میں سنیچر کی دیر رات ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ گیا۔ برازیل نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میٹرولوجی نے تقریباً پورے صوبے باہیا میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔Brazil National Institute of Meteorology.



تاہم پیر اور منگل کو صورتحال میں بہتری کی توقع ہے۔



یو این آئی