شمال مغربی نائجیریا کے صوبے کیبی (northwest Nigeria's Kebbi state) میں 30 طالب علموں اور ایک استاد کو چھ ماہ سے زائد عرصے تک یرغمال بنانے والے مسلح گروپ نے اب انہیں رہا کر دیا ہے۔

یہ اطلاع مقامی حکام نے دی۔ کیبی ریاست کے گورنر کے ترجمان یحییٰ سرکی (Yahaya Sarki, spokesperson for the governor of Kebbi state) نے ایک بیان میں کہا کہ ریاست کے برنین یاوری علاقے میں واقع فیڈرل گورنمنٹ کالج (Federal Government College in Birnin Yauri area of the state arrived in Birnin Kebbi) کے 30 طلباء اور ان کے اساتذہ ہفتے کے روز ریاست کے دارالحکومت برنین کیبی میں رہائی کے بعد پہنچے۔

سرکی نے کہا کہ "انہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے پہلے طبی جانچ اور مدد سے گزرنا پڑے گا۔"

نامعلوم مسلح افراد کے ایک گروپ نے 17 جون 2021 کو ایک سیکنڈری اسکول پر حملہ کیا، جس میں کم از کم ایک پولیس اہلکار ہلاک اور طلباء اور متعدد اساتذہ کو اغوا کر لیا۔

مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل بھی کئی طلبہ کو گروپ میں رہا کیا گیا تھا۔

سب سے زیادہ آبادی والے افریقی ملک کے شمالی حصے میں بندوق برداروں نے حال ہی میں کئی حملے کیے ہیں جن میں اسکولوں پر حملے اور طالب علموں کا اغوا بھی شامل ہے۔