حیدرآباد (تلنگانہ): فلمساز زویا اختر نے اپنی آنے والی فلم دی آرچیز میں کام کرنے والے اداکار سے متعارف کرایا ہے۔ اس میوزیکل ڈرامہ فلم میں میگا اسٹار امیتابھ بچن کے ناتی اگستیہ نندا، سپر اسٹار شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان اور بونی کپور اور سری دیوی کی بیٹی خوشی کپور پہلی بار اداکاری کرتی ہوئی نظر آنے والے ہیں۔ The Archies Star Cast

سوشل میڈیا پر زویا نے اپنی فلم 'دی آرچیز' کی اسٹار کاسٹ کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ ' پرانے سے اچھا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں کیونکہ آرچیز جلد ہی نیٹفلکس انڈیا پر آرہی ہے۔ اس فلم میں اسٹار کڈ کے علاوہ فلم میں ڈاٹ، مہیر آہوجا، ویدانگ رائنا اور یووراج میندا نظر آنے والے ہیں۔ Suhana Khan and Khushi Kapoor in The Archies

اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروڈیوسر ریما کاگتی نے بتایا تھا کہ وہ اور زویا آرچیز کامکس کو پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کا ان کرداروں سےتعلق گہرا ہے۔ میں ان کرداروں کو 1960 کی دہائی کے مطابق بالکل بھارتی رنگ دینے کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ ٹائیگر بیبی کا پہلا سولو پروجیکٹ بھی ہے، اس لیے یہ پروجیکٹ میرے لیے اور بھی خاص ہوجاتا ہے۔

یہ فلم نیٹفلکس پر ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے۔ دی آرچیز میں عالمی سطح پر پسند کیے جانے والے آرچی کامکس کے کرداروں کو نئی نسل سے متعارف کرایا جائے گا۔ زویا اختر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس لائیو ایکشن میوزیکل فلم کو زویا اور ریما کے بینر ٹائیگر بیبی فلمز نے پروڈیوس کیا ہے۔

