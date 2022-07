کرناٹک: مس انڈیا کا تاج پہننے کے بعد پہلی بار اپنی شہر اُڈوپی پہنچنے والی سینی شیٹی نے کہا کہ 'وہ مس انڈیا بن کر خوش ہیں، لیکن ان کا ہدف مس ورلڈ بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'وہ مس ورلڈ کی تیاری کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 'اگر مجھے اچھی کہانی اور اسکرپٹ ملے تو میں بالی ووڈ میں اداکاری کے لیے تیار ہوں۔' Miss India Sini Shetty visit hometown Udupi

اچھی اسکرپٹ ملی تو بالی ووڈ میں کام کروں گی، مس انڈیا سینی شیٹی

مس انڈیا سینی شیٹی کا منگلور ہوائی اڈے پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس دوران ان کے اہل خانہ کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اپنے آبائی شہر اُڈوپی پہنچنے والے شیٹی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 'پہلے مجھے اپنا پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی مکمل کرنی ہے، کیونکہ میں ایک طالبہ ہوں۔ ساتھ ہی مس انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'مس انڈیا کا سفر بہت بڑا رہا ہے۔ اس نے مجھے زندگی میں امید اور اعتماد دیا ہے۔' my focus is on Miss World says Sini Shetty

مس انڈیا سینی شیٹی نے کہا کہ 'میرے والدین کا آبائی شہر اُڈوپی میں ہے اور میں نے اپنی چھٹیاں یہاں اپنی دادی کے گھر گزاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں آکر خوشی ہوئی ہے۔ ماڈل بننے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ 'فی الحال میرا ماڈل بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اچھا موقع ملا تو وہ ماڈل بننے کا سوچیں گی۔ سینی شیٹی نے تولو زبان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 'میں بہت خوش ہوں کہ سب نے میرا اس طرح استقبال کیا ہے۔ آگے میں مس ورلڈ کی تیاری کر رہی ہوں، اس لیے مجھے سب کے آشیرواد کی ضرورت ہے۔' واضح رہے کہ کرناٹک کی سینی شیٹی نے 21 سال کی عمر میں فیمینا مس انڈیا 2022 کا خطاب جیتا۔ سینی نے 31 کنٹسٹنٹ کو شکست دے کر یہ اعزاز حاصل کیا۔'