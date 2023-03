ممبئی: بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور کریتی سینن کے ساتھ کام کرنے کے خواہشمند ہیں۔ اپنی حالیہ فلم ’تو جھوٹی میں مکّار‘ کی تشہیر کے دوران رنبیر سے پوچھا گیا کہ وہ کس اداکار اور اداکارہ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے، تب ادکار نے کریتی کا نام لیتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ وہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جن کے ساتھ وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں۔ Ranbir Kapoor wants to work with Kriti

لو رنجن کی ہدایت کاری میں بنی فلم تو جھوٹی میں مکار کو ماریشس، اسپین، دہلی اور ممبئی میں بڑے پیمانے پر فلمایا گیا۔ اس فلم میں رنبیر کپور اور شردھا کپور پہلی بار ایک ساتھ بڑے پردے پر اداکاری کرتے نظر آرہے ہیں۔ ان کے علاوہ انوبھو سنگھی بسی، ڈمپل کپاڈیہ اور بونی کپور بھی اہم کرداروں میں ہیں۔

واضح رہے کہ کریتی اس وقت اپنی دو فلموں کی تیاری میں مصروف ہیں، جس میں آدی پروش اور ٹائیگر شراف کے ساتھ ان کی فلم گنپتھ شامل ہے۔ جہاں آدی پروش جون میں ریلیز ہوگی وہیں وکاس بہل کی فلم گنپتھ اکتوبر میں ریلیز ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ 'دی کریو' میں بھی کام کر رہی ہیں ۔ ایک اور فلم میں وہ شاہد کپور کے ساتھ نظر آئیں گی جس کے نام پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔

رنبیر کپور کی حالیہ ریلیز فلم تو جھوٹی میں مکار پر نظر ڈالیں تو شائقین اس فلم کو پسند کر رہے ہیں اور ٹویٹر پر فلم کے حوالے سے مثبت تبصرے دے رہے ہیں۔ ناقدین نےبھی تو جھوٹی میں مکار پر مثبت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ رنبیر اور شردھا کپور کی فلم کی پہلے دن کی کمائی بھی اچھی رہی ہے۔ فلم نے 15کروڑ روپے کا کاروبار کیا ہے۔

اگر ٹویٹر پر شردھا اور رنبیر کپور کی فلم پر کیے گئے ردعمل کو دیکھیں تو متعدد سوشل میڈیا صارفین نے اس فلم کو پسند کیا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین نے تو جھوٹی میں مکار کو بہترین رومانوی کامیڈی فلم قرار دیا ہے۔ ٹویٹر پر بہت سے لوگوں نے رنبیر کی فلم میں ان کی کامک ٹائمنگ کی تعریف بھی کی ہے کچھ سوشل میڈیا صارفین نے اقرباپروری کے بحث کو بے بنیاد بتایا ہے اور رنبیر اور شردھا کپور کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ' تمام اسٹار کڈ برے نہیں ہیں'۔

