حصار: معروف سارنگی فنکار مامن خان ان دنوں شدید علیل ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ انہیں علاج کے لیے کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے سارنگی فنکار کی خستہ مالی حالت اور بیماری کے حوالے سے ایک ٹویٹ شیئر کرکے یہ جانکاری دی۔ Sonu Sood Comes Forward to Help Sarangi Player

ٹویٹر صارف نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 'مشہور سارنگی فنکار مامن خان آج مرنے کی حالت میں ہیں اور انہیں کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے۔ وہ ہریانہ کے حصار ضلع کے کھڑک پونیا گاؤں سے ہیں'۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 'خان صاحب نے نیویا، مراکش، شام، دبئی، چندی گڑھ، دہلی جیسے بڑے شہروں میں سارنگی کا پروگرام کرچکے ہیں۔ انہیں حکومت ہند سمیت ہریانہ کی حکومت سے بھی کئی ایوارڈز سے نوازا جاچکا ہے۔ اس ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد بالی ووڈ اداکار سونو سود نے اندرجیت برک کے ٹویٹ کو ری ٹویت کرتے ہوئے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ سونو سود نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 'خان صاحب پہلے آپ کو صحتیاب کریں گے پھر آپ کی سارنگی سنیں گے۔'

سارنگی فنکار مامن خان نے ملک سمیت بیرون ممالک میں بھی مختلف تقریبات میں حصہ لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں مامن خان کے والد اور دادا مہاراجہ جند کے دربار میں سارنگی بجایا کرتے تھے۔ صدر کا تٖمغہ جیتنے والے مامن خان اب 83 برس کے ہوچکے ہیں اور حصار کے کھڑک پونیا گاؤں میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر میں علاج کے لیے انتظامیہ اور حکومت سے مدد ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

مامن خان کو سارنگی بجانے کا ہنر وراثت میں ملا ہے۔ ان کے دادا جند کے دربار میں سارنگی فنکار تھے۔ مامن خان کی والدہ بھی سارنگی بجاتی تھیں۔ مامن خان خاندا کی سات نسلیں سارنگی بجانے کے ہنر سے جڑی ہوئی ہے۔ مامن ہریانہ کے پبلک ریلیش ڈپارٹمنٹ میں بھی ملازمت کیا کرتے تھے۔ مامن خان کو صدر جمہوریہ سے تغمہ اور پچیس ہزار روپے کی رقم، ہریانہ حکومت کی طرف سے بھی کئی اعزازات مل چکے ہیں۔ فلم ٹرین ٹو پاکستان میں ان کی سارنگی دھنوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں: سونو سود کی مدد نے یوگمایا کی جان بچائی