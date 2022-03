تفصیلات کے مطابق رابن کا تینوں بھائیوں کی بہن سے محبت کا رشتہ تھا۔ واقعے کے روز رابن لڑکی کے کہنے پر اس کے گھر پہنچا تھا۔ رابن کو قتل کرنے والے چھ ملزمان کی شناخت سبودھ، ساگر، روی (تین حقیقی بھائی) منیش، انجو اور مونیکا کے طور پر ہوئی ہے۔ سبھی پالی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی سوئفٹ کار، رابن کا موبائل اور تار برآمد کر لیا گیا ہے۔ Whole House Involved in the Murder is Behind Bars



ڈی سی پی سینٹرل نوئیڈا ہریش چندر نے بتایا کہ رابن کا تینوں بھائیوں کی شادی شدہ بہن کے ساتھ معاشقہ تھا۔ تینوں بھائیوں نے اس کی مخالفت کی۔ واقعہ کے دن 28 فروری کی رات کو خاتون نے منصوبہ بند طریقے سے رابن کو اپنے گھر بلایا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، تینوں نے منہ میں کپڑا بھر کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے۔ اسے بجلی کے تار سے گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ لاش کو گاڑی کے ٹرنک میں ڈال کر گنگا نہر میں پھینک دیا گیا۔

واقعے کے پانچ دن بعد پولیس نے پانی کم ہونے پر نہر سے لاش برآمد کی۔ ملزم کے والد نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کیا تھا، سورج پور کوتوالی کے انچارج اودھیش پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ سبودھ کے والد رام ویر نے ماضی میں اپنے حقیقی بھائی کو قتل کیا تھا۔ رامویر اس کیس میں جیل بھی جاچکے تھے۔ The whole house is behind bars