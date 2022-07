حیدرآباد: حیدرآباد کے علاقے گولکنڈہ میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک بدنصیب بیٹے نے اپنے ہی باپ کو قتل کردیا۔ Son Killed his Own Father۔ پولیس کے مطابق گولکنڈہ کے موتی دروازہ میں ایک شخص کو مبینہ طور پر اس کے بیٹے نے قتل کردیا۔ مقتول کی شناخت صابر کے نام سے ہوئی اور اس کے بیٹے اختر کا کسی نامعلوم بات پر جھگڑا ہونے کا شبہ ہے جس کے بعد اختر نے صابر پر تیز دھار چیز سے حملہ کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ ہمیں سلطانہ بیگم نامی خاتون کی جانب سے ایک شکایت موصول ہوئی ہے کہ ان کا شوہر گھر میں خون سے لت پت حالت میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ Son Kills Father in Golconda Hyderabad

حیدرآباد کے گولکنڈہ میں بیٹے نے باپ کا کیا قتل

سلطانہ بیگم نے اپنی شکایت میں کہا کہ وہ گھروں میں کام کرتی ہے اور اس کا بیٹا اس سے بھی پیسہ طلب کیا کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق سلطانہ بیگم نے کہا کہ صبح وہ کام کے لیے گھر سے نکلی اور شام میں گھر واپس آئی تو اپنے شوہر کو خون میں لت پت حالت میں مردہ پایا، سلطانہ کے مطابق ان کا بڑا بیٹا آوارہ قسم کا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کو کئی مرتبہ سمجھایا گیا تاہم وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے مزید تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔ Father Killed in Golconda Hyderabad

