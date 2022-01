قومی دارالحکومت دہلی کے سلطان پوری علاقہ میں پیر کی دیر شب کئی راؤنڈ فائرنگ سے علاقے میں سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ گولی چلنے کی آواز سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ Firing in Sultanpuri Delhi

اس فائرنگ میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے تاہم اس کی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی۔

اطلاعات کے مطابق سلطان پوری میں دو افراد کو گولی ماری گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے ایک شخص کی موت ہوئی جبکہ دوسرا شدید زخمی بتایا جارہا ہے۔ One person killed after Shots were Fired in Sultanpuri

ذرائع کے مطابق پرانی دشمنی کے تحت یہ واقعہ انجام دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس مقدمہ درج کر کے تحقیقات میں مصروف ہے۔

