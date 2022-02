اترپردیش کے بنارس ریلوے اسٹیشن پر ایک حادثہ ہوتے ہوئے بچ گیا ہے۔ چلتی ٹرین کے نیچ ایک خاتون آگئی جسے فوری طور پر ریلوے ملازمین نے دوڑ کر بچا لیا۔

ویڈیو دییکھے۔

کینٹ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر پانچ پر چلتی ٹرین کو پکڑنے کے دوران خاتون کا پاؤں پھسل گیا جس کی وجہ سے وہ نیچے جا گری، اسے دیکھ کر وہاں موجود ریلوے کے اہلکار نے فورا آگے بڑھا اور خاتون کو بحفاظت باہر نکال لیا Railway employees rushed to Varanasi station to save the woman's life۔

جانکاری کے مطابق ہاوڑہ سے پٹھان کورٹ جانے والی گاڑی نمبر 12331 ہمگیری ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر پانچ پر پہنچی تھی، ٹرین اپنے وقت مقررہ سے چلنے لگی، اسی دوران ایک خاتون دوڑ کر ٹرین کی اے سی کوچ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر ریلوے کے اہلکاروں نے منع کیا، لیکن خاتون نہیں مانی اور ٹرین پر چڑھنے کے دوران پاؤں پھسل گیا۔ وہاں موجود آئی آر سی ٹی کے انچارج سبودھ سریواستو اور محمد اسلم نے دوڑ کر خاتون کی جان بچائی۔

بحفاظت بچنے کے بعد خاتون نے ریلوے کے ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ریلوے ملازمین کی تعریف چہار جانب ہو رہی ہے۔