جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر تھمنے لگی ہے اور اگر آنے والے پندرہ دنوں میں صورتحال میں مزید بہتری واقع ہوگی تو تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھولنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ LG Manoj Sinha On Covid 19 انہوں نے کورونا کی تیسری لہر کا بھر پور مقابلہ کرنے کے لئے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کوششوں کی سراہنا کی۔

ایل جی نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر سے باہر ایک بھی شخص کو نوکری فراہم نہیں کی گئی اور اس حوالے سے من گھڑت اور بے بنیاد افواہیں پھیلائی جارہی ہیں۔No one from outside was given a job

لیفٹینٹ گورنر نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز یہاں ایک تقریب کے حاشئے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔

ایل جی نے بتایا کہ کورونا کی تیسری لہر کے دوران ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے نے جس جانفشانی سے کام کیا اُس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اگر آنے والے 15دنوں کے دوران یومیہ کیسز میں مزید کمی واقع ہوئی تو اسکولوں اور کالجوں کے دوبارہ کھولنے پر بھی غور کیا جائے گا۔Decline in Covid 19

سرمایہ کاری کے بارے میں ایل جی منوج سنہا نے بتایا کہ جموں وکشمیر انتظامیہ کو فی الوقت 14سو سے 15سو کروڑ روپیہ کی سرمایہ کاری کے لئے کئی نامورنجی اداروں نے حامی بھر لی ہے اور انتظامیہ نے 70ہزار کروڑ سرمایہ کاری کے لئے بھی راہ ہموار کی ہے۔

اُن کے مطابق یکم مارچ کو حکومت 20 سے 25 ہزار کروڑ روپیہ سرمایہ کاری کے لئے تقریب منعقد کرنے جارہی ہیں۔

انہوں نے کہاکہ لالچوک میں جہلم کے کنارے کا حصہ تفریحی سرگرمیوں کے لے تیار کیا جا رہا ہے جس میں کشمیر کی بھر پور ثقافت کی عکاسی کی جائے گی۔

ایس ایس بی اور پبلک سروس کمیشن کے پوسٹس کو واپس لینے کے بارے میں ایل جی نے بتایا کہ اس حوالے سے غلط فہمی پیدا کی جارہی ہیں۔SSB PSC Posts

انہوں نے بتایا کہ چونکہ کئی برسوں تک بھرتی ایجنسیوں نے ان پوسٹوں کو پُر نہیں کیا لہذا انتظامیہ نے ان اسامیوں کو پُر کرنے کی خاطر نئے سرے سے اُمیدواروں سے درخواستیں طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایل جی نے واضح کیا کہ بھرتی قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے ان پوسٹز کو دوبارہ مشتہر کیا جارہا ہے تاکہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نوکریاں مل سکیں۔LG on SSB PSC Cancelled Posts

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ انتظامیہ نے جتنی بھی اسامیوں کو پُر کیا اُن میں سے جموں وکشمیر سے باہر کسی ایک شخص کو بھی تعینات نہیں کیا گیا ہے۔

اُن کے مطابق کئی افراد ڈیموگرافی تبدیل کرنے، جموں وکشمیر سے باہر کے افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کے حوالے سے افواہیں پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں : LG on SSB PSC Cancelled Posts: 'منسوخ کی گئی آسامیاں ایک سال میں پُر کی جائے گئی'

ایل جی منوج سنہا نے بتایاکہ لوگوں کو ایسے افراد کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہئے کیونکہ مذکورہ افراد کے بیانات من گھڑت اور حقیقت سے بعید ہے۔

لیفٹنٹ گورنر نے بتایا کہ پوسٹس کو واپس لینا ضروری بن گیا تھا کیونکہ جموں وکشمیر میں بھرتی قوانین تبدیل کئے گئے اور لداخ کو بھی الگ یوٹی بنایا گیا ۔

انہوں نے کہاکہ ان پوسٹس میں ایسی بھی اسامیاں ہیں جنہیں سال 2004 میں مشتہر کیا گیا تھا لیکن آج تک ان پوسٹس کو فل ہی نہیں کیا گیا