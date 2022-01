پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے سبھی بچوں کے لیے For all Children Between the Ages of 15 to 18 آج ضلع پلوامہ کے قصبہ پانپور میں ایک میگا ویکسینیشن مہم Mega vaccination campaign in Pampore کا آغاز کیا گیا۔ مہم کا آغاز بلاک میڈیکل آفیسر پانپور اسما شفعی نے تحصیلدار پانپور اشتیاق محی الدین کے ہمراہ کیا۔

پامپور میں بچوں کی ویکسینیشن مہم شروع

مہم کے دوران آج پہلے روز تقریباً دو سو بچوں کو کووڈ ویکسین دی گئی۔ تاکہ کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری پر مکمل طور پر قابو پایا جاسکے۔ اس تعلق سے تحصیلدار پانپور نے بتایا کہ مہم کا آغاز آج کیا گیا اور بہترین طریقے سے آج ویکسینیشن مہم اختتام کو پہنچی۔

انہوں نے کہا کہ ویکسین کے ذریعہ ہی ہم کورونا وائرس کو قابو کرسکتے ہیں، انہوں نے تمام 15 سے 17 سال کے عمر کے بچوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے سامنے آئیں، تاکہ کوٸی بھی نوجوان ویکسین کے بغیر نہ رہے۔