جموں و کشمیر کے دارالحکومت سرینگر کے ذکورہ علاقے میں سری نگر پولیس اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں لشکر طیبہ/ٹی آر ایف کے دو عسکریت پسند مارے گئے۔ انکاؤنٹر جاری ہے۔ Two militants killed in Srinagar Encounter

مارے گئے عسکریت پسندوں میں سے ایک کی شناخت اخلاق حجام کے نام سے ہوئی ہے۔ Ikhlaq Hajam killed in Srinagar وہ اننت ناگ کے حسن پورہ میں ایچ سی علی محمد کے حالیہ قتل میں ملوث تھا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے دو پستول سمیت اشتعال انگیز مواد برآمد کیا۔ Two LeT/TRF militants killed in Srinagar

ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر کے سری نگر کے ذکورہ علاقے میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ اس اطلاع پر سری نگر پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی۔

سری نگر پولیس عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی تھی تبھی عسکریت پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی جس سے دونوں کے درمیان تصادم شروع ہوگیا۔