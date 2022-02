سرینگر: جموں و کشمیر کی گرامائی دارالحکموت سرینگر میں تیزاب کی غیر قانونی فروخت اور آسانی بکری کو روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ سرینگر نے منگل کے روز شہر بھر میں بڑے پیمانے پر مہم Campaign Against Illegal Acid Sale in Srinagar چلائی۔ اس مہم میں تیزاب کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ایک درجن سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔

یہ مہم ڈپٹی کمشنر سرینگر، محمد اعجاز اسد DC Srinagar Mohammad Aijaz Asad کی ہدایت پر شہر کے تمام تحصیلوں بشمول عیدگاہ، شالٹینگ، پانتہ چھوک، جنوبی سرینگر، چھانہ پورہ اور ضلع شمالی تحصیلوں میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی ہدایت کے مطابق شروع کی گئی۔

مہم کے دوران سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر 13 دکانوں کو سیلShops Sealed in Srinagar کیا گیا ہیں۔اس دوران بغیر لائسنس کے ڈسٹل واٹر اور تیزاب فروخت کرنے والے چند دکانداروں نے اس کی فروخت کے لیے انٹری رجسٹر بھی نہیں رکھی تھی۔



حالیہ تیزاب واقعہ کے پیش نظر ضلع مجسٹریٹ سرینگر نے ایک سرویلنس ٹاسک فورس تشکیل دی ہے،جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرینگر اور ضلع کے پولیس اور سول انتظامیہ کے سینیئر افسران شامل ہیں،تاکہ تیزاب کی غیر قانونی فروخت کو روک جا سکے۔

