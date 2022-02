ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی شب معراج کی تقاریب تزک و احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ یکم مارچ کو منائی جارہی ہیں۔ Shab e Meraj will be Observed across Kashmir



اس مناسبت سے وادی بھر میں چھوٹی بڑی مساجد ،خانقاہوں، اور زیارت گاہوں میں تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا جارہا یے۔ جہاں پر ختمات المعظمات اور دورودوازکار کی خصوصی محفلیں آراستہ ہوں گی۔وہیں امام و خطیب فلسفہ معراج پر روشنی ڈالیں گے. Arrangements on Shab e Meraj



کرونا وبا کے رہنما خطوط کو عملاتے ہوئے کشمیر میں سب سے بڑی ت تقریب آثار شریف درگاہ حضرت میں منعقد ہوگی۔جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت و ریاضت میں محو رہ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کریں گے ۔ Shab e Meraj in Kashmir

اس بیچ شب معراج کے سلسلے میں انتظامیہ نے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی ہے اور تمام متعلقہ محکمہ جات کو لوگوں کو بنیادی سہولیات بہم رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ Shab e Meraj Arrangements in Valley