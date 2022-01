مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر کی پریس کالونی میں معراج الدین نامی شخص کے خلاف نوجوانوں نے جم کر احتجاج کیا۔ Protest against fraud in Srinagar Press Colony

تفصیلات کے مطابق سرینگر کی پریس کالونی میں آج کئی نوجوان جمع ہوئے، اس دوران انہوں نے معراج الدین نامی شخص کی تصویر ہاتھوں میں لیے احتجاج کیا۔ Protest against fraud in Srinagar

دھوکہ دہی کے خلاف سرینگر پریس کالونی میں احتجاج

احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ 'یہ شخص جے کے بینک میں لوگوں کو گاڑی دلانے کے نام پر پیسے لیتا تھا اور گاڑی بھی نہیں دلاتا تھا۔ جب لوگ اپنے پیسے لینے اس کے گھر جاتے تھے تو وہ وہاں نہیں رہتا تھا۔'

یہ بھی پڑھیں: Protest Against Water Shortage in Zal pora: پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاج

احتجاجیوں نے جے کے بینک کے خلاف جم کر نعرے بازی کی Protest against JK Bank in Srinagar اور معراج الدین نامی شخص کے خلاف دھوکہ دہی کے الزام عائد کر گرفتار کرنے کی اپیل کی۔ Fraud charges against Mehrajuddin