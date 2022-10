سرینگر: گزشتہ روز جموں کے مجسٹریٹ اونی لواسہ، جو ضلع کی ڈپٹی الیکٹورل افسر بھی ہے، نے ضلع کے تمام تحصیلداروں اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ جو ضلع میں ایک سال یا اس سے زائد عرصے سے ضلع میں مقیم ہے۔ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے ایسے لوگوں کا ووٹر لسٹ میں نام درج کیا جائے۔ انہوں نے حکمنامے میں کہا کہ ایسے افراد کے نام ضلعی ووٹر فہرست میں درج کیے جاسکتے ہیں جو گذشتہ ایک برس سے ضلع میں مقیم ہیں۔

جموں و کشمیر میں غیر مقامی ووٹرز کے اندراج پر سیاست گرم

نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بتایا کہ یہ سازش مرکزی سرکار نے دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی شروع کی تھی اور آئے روز ایسے احکامات جاری کئے جس کی تائید سابق چیف الیکٹورل آفیسر نے پریس کانفرنس میں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سازشوں کو روکنے کے لئے جموں و کشمیر کے لوگوں کو ووٹر فہرست میں نام درج کریں اور انتخابات کے وقت اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ Political Leader Reacts On Registration Of Outside Voters

پی ڈی پی ترجمان نجم ثاقب نے بتایا کہ ایسے اقدامات کرکے جموں و کشمیر کے لوگوں کو بے اختیار بنارہی ہے جس کی شروعات جموں ضلع سے کی جارہی ہے۔ انکا کہنا ہے کہ جموں کے لوگوں کو کشمیری لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔

واضح رہے کہ جولائی میں جموں و کشمیر کے چیف الیکٹورل افسر ہردیش کمار سنگھ نے جموں میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جموں کشمیر میں 25 لاکھ نئے ووٹز کا اندراج کیا جائے گا اور یو ٹی میں غیر مقامی افراد بھی ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ اس بیان پر سیاسی جماعتوں نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے جموں و کشمیر کے عوام کو بے اختیار بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ Political Leader Reacts On Registration Of Outside Voters

وہیں جموں صوبے کے سیاسی لیڈران جو بی جے پی کے مخالفین ہے نے فاروق عبداللہ کی قیادت والی گپکار الائنس میں شامل ہوکر ان کی اس مسئلے پر حمایت کرکے شدید مخالفت کی۔گزشتہ روز انہوں اس معاملے پر اہل کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ Political Leader On Outside Voters Registration

