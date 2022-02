گاندربل: جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن میں ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کنگن تسمینہ عادل نے اپنے بجٹ سے پانچ پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں آکسیجن کنسنٹریٹر تقسیم کیا۔ oxygen concentrators in five primary health centers in Kangan

انہوں نے گاندربل کے کنگن علاقے کے چیروان، اکھال، نیلا نجوان، تنگچتر اور ہایان سمیت پانچ پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں اپنے بجٹ سے آکسیجن کنسنٹریٹر تقسیم کیا۔

کنگن میں آکسیجن کنسنٹریٹر تقسیم

ڈی ڈی سی کنگن تسمینہ عادل نے کہا کہ 'یہ قدم COVID-19 کی تیسری لہر کے خلاف لڑائی کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔' DDC Kangan Tasmina Adil on Covid

وہیں علاقے کے لوگوں نے ڈی ڈی سی تسمینہ عادل کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ 'وہ واقعی لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں۔'

اس بارے میں لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'ہم ڈی ڈی سی تسمینہ عادل کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے علاقے میں یہ آکسیجن کنسنٹریٹر فراہم کیا۔'