محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکے درجے کی برف باری اور بارشیں متوقع ہیں۔ Met MET Predicts Snowfall



تاہم انہوں نے کہا کہ پانچ مارچ تک کسی بھاری برف باری کا کوئی امکان نہیں ہے۔Kashmir Weather Update



گرمائی دالحکومت سرینگر جہاں گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی یے، سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ شب 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ Minimum Temperature in Srinagar



وادی کے شہرہ آفاق سیاحتی مقام گلمرگ جہاں گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران8.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت منفی5.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ شب منفی4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ weather in Gulmarg



وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام جہاں گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت منفی0.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ شب منفی3.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ weather in Pahalgam

سرحدی ضلع کپوارہ جہاں گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 5.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ شب 3.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ MeT predicts rain, snow In Kashmir



گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبہ قاضی گنڈ جہاں گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت 2.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گذشتہ شب منفی1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔



لداخ یونین ٹریٹری کے ضلع لیہہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی6.4ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ ضلع کرگل میں منفی10.0 ڈگری سینٹی گریڈ اور قصبہ دراس جو سائبریا کے بعد دنیا کی دوسری سردترین جگہ ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت منفی17.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔



دریں اثنا وادی میں بدھ کو بھی موسم خشک مگر ابر آلود رہا اور سردی کی وجہ سے لوگوں کو گرمی کا آلات جیسے ہیٹروں وغیرہ کا استعمال کرنا پڑا۔ Dry Weather In Kashmir

یہ بھی پڑھیں : Kashmir Weather Update : کشمیرمیں 2 اور3 مارچ کو موسم خراب ہونے کا امکان





وادی میں وقفے وقفے سے جاری بارشوں کی وجہ سے شہر و گام کی سڑکوں کے گڑھوں میں پانی جمع ہے جبکہ سڑکوں کے کنارے کیچڑ ے بھرے ہوئے ہیں جس نے لوگوں خاص کر عمر رسدیدہ افراد، بچوں اور خواتین کا چلنا پھرنا از بس محال کر دیا ہے۔







یو این آئی