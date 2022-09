جموں: جموں وکشمیر کے ضلع پونچھ میں پولیس نے ایک خاتون کو حراست میں لے کر اُس کے قبضے سے آئی ای ڈی جیسی شئے برآمد کرکے ضبط کی۔ IED Found in Poonch۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پونچھ میں بدھ کے روز ایک خاتون کو مشکوک حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ IED Like item Recover from Woman Possession in Poonch

انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیم فوری طور پر جائے موقع پر پہنچی اور خاتون کو دھر دبوچ کر اُس کے قبضے سے آئی ای ڈی جیسی شئے برآمد کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔

یو این آئی