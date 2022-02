ممبر پارلیمنٹ اور جموں وکشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما حسنین مسعودی نے پارلیمنٹ میں حال ہی میں پولیس کی جانب سے گرفتار کیے گئے صحافی فہد شاہ اور سجاد گل کا مسئلہ اٹھایا اور اس پر بحث کی۔ The issue of Kashmiri journalists in Parliament

حسنین مسعودی نے فہد شاہ اور سجاد گل دونوں صحافیوں کے تعلق سے پارلیمنٹ میں کہا کہ 'اختلاف رائے رکھنے کی بنا پر صحافیوں کو ہراساں کرنا جائز نہیں ہے اور اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ اگر ایک صحافی حکومت اور پولیس کے بیان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہو تو وہ کسی بھی صورت میں اسے بند کرنے کا جواز نہیں ہے۔ Harassment of journalists is not allowed

Hasnain Masoodi on journalist Fahad Shah

حسنین مسعودی نے مزید کہا کہ 'کشمیر میں صحافی مشکلات کی زندگی گزارتے ہیں اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔'

قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں کشمیر والا نامی ایک مقامی نیوز پورٹل کے مدیر اعلیٰ فہد شاہ پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ان کو گرفتار کرلیا۔ Kashmir Wala News Portal Editor Arrested

پولیس کے مطابق فہد شاہ پر اس سے قبل بھی دو اور مقدمے درج تھے۔ ان پر جعلی خبریں پھیلانے کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ بانڈی پورہ میں بھی ایک اور صحافی سجاد گل کو پولیس نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکانے کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔