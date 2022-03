ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پول کا کہنا ہے کہ گاندر بل کا شمار ملک کے خوبصورت شہروںمیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ گاندربل میں ایک فلائی اوور بریج تعمیر کرنے کے لئے تیار ہے۔ یہ بریج 90 فٹ سے لے کر وائل علاقہ تک تعمیر کی جائے گا۔ Flyover to be Constructed Over 90 Feet Road to Wayil Stretch in Ganderbal Soon

گاندربل

جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ انتظامیہ گاندربل کے لوگوں کے درپیش مسائل سے آگاہ ہے۔ اپریل کے بعد سے انتظامیہ میونسپل کمیٹی گاندربل کے ساتھ مل کر سڑکوں کی تعمیری سرگرمیوں کے تعلق سے اقدام اٹھائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’’میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہی گاندربل کا شمار بہترین اور خوبصورت شہروں میں ہو گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کے مسائل کو دور کرنے کے لئے وائل علاقہ تک ایک فلائی اوور پُل تعمیر کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ رپورٹ کا ڈی پی آر تیار ہے اور ٹینڈرنگ کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضلع کو پلاسٹک فری زون بھی بنایا جائے گا۔