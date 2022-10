کشتواڑ: جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سکریٹری اور سابق وزیر سنیل شرما نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سے ملاقاتیں کیں، ہسپتال میں مریضوں اور تیمارداروں کو درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ Former minister Sunil Sharma met patients at the hospital

ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

اس دوران سنیل شرما نے ڈاکٹروں کو یقین دہانی کرائی کہ ہسپتال میں عملی کی کمی سے پیش آ رہے مسائل کے سلسلے میں وہ جلد جموں و کشمیر لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں مذکورہ مسائل سے واقف کرائیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتال میں ایمبولینس کی کمی کے بارے میں این جی اوز کے ساتھ بات کی گئی ہے، بہت جلد ایمبولینس ضلع ہسپتال میں واگزار کی جائے گی۔