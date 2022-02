سہارن پور: ریاست اترپردیش میں دوسرے مرحلے کے تحت اسمبلی انتخاب جاری ہے۔ ایسے میں سہارنپور کے تمام علاقوں میں وقت مقررہ پر ووٹنگ شروع ہوئی۔ پولنگ کے لیے لوگوں میں زبردست جوش دیکھا جا رہا ہے۔ دیوبند اسمبلی میں 177 پولنگ سٹیشنوں میں تقریبا 400 بوتھ بنائے گئے ہیں Crowds of voters at booth centers in Deoband since early morning۔

اپنے رائے حق دیہی کا استعمال کرنے کے لیے بوتھ مراکز سے لوگ علی الصبح سے ہی لائن میں لگے ہیں۔ وؤٹنگ کا عمل شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ جہاں دیوبند اسمبلی میں تقریبا 3 لاکھ 48 ہزار ووٹر موجود ہیں جس میں تقریبا 1 لاکھ 86 ہزار مرد ووٹرز، 1 لاکھ 62 ہزار خواتین ووٹرز اور 1500 ٹرانزیشن ووٹرز ہیں۔

وؤٹ دینے جاتی ہوئی معذور خاتون

دیوبند اسمبلی میں تقریبا 1 لاکھ 20 ہزار مسلم ووٹرز، تقریبا 75 ہزار، راجپوت تقریبا 25 ہزار، گرجر تقریبا 32 اور دیگر ذاتوں ہیں Muslim Voters in Deoband Assembly Election۔

بوتھ مرکز پر عوام کی بھیڑ

بوتھ مراکز پر نیم فوجی فورسز کے ساتھ بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی۔ اعلیٰ افسران نے سیکورٹی کے لحاظ سے ووٹنگ کے اسٹیشنوں کا معائنہ کیا۔

دیوبند کے ایچ اے وی انٹر کالج میں بنائے گئے بوتھ پر معذور خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ ویل چیئر پر ووٹ ڈالنے پہنچی۔