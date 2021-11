بہار میں گذشتہ دنوں زہریلی شراب سے کئی افراد کی موت کے بعد ہر سطح پر چوکسی برتنے کے دعوے کئے جانے کے باوجود آج اسمبلی احاطہ Bottles of Liquor in the Assembly Premisesسے شراب کی خالی بوتلیں برآمد کئے جانے سے انتظامی محکمے میں کھلبلی مچ گئی ہے ۔

قانون سازیہ کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن منگل کو ہی اسمبلی احاطے میں شراب کی خالی بوتلیں پھینکی ہوئی ملنے پر وزیراعلیٰ نتیش کمار نے سخت رخ اختیار کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے لیا ہے ۔ ہر حال میں شراب کی خالی بوتلوں کا راز پتہ لگانے کیلئے چیف سکریٹری تری پوراری شرن کے ساتھ ہی ڈائریکٹرجنرل آف پولیس ایس کے سنگھ نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے ۔ جانچ ایک ساتھ کئی نکات پر چل رہی ہے ۔

دریںمسٹرسنگھل نے بتایاکہ جہاں پر شراب کی خالی بوتلیں ملی تھی اس مقام کو گھیر کر بوتلوں کو ضبط کرلیا گیا ہے ۔ برآمد بوتلوں کی لیب میں جانچ کرائی جارہی ہے ۔ اس کے علاوہ ایکسائز محکمہ کے لیب میں بھی بوتلوں کی جانچ کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہاکہ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور رپورٹ آنے پر ہی صحیح جانکاری ملے گی ۔ انہوں نے کہاکہ جہاں شراب کی بوتلیں ملی ہیں وہاں سی سی ٹی وی نہیں لگا ہے لیکن کچھ دور پر سی سی ٹی وی ہے ۔ اس کے فوٹیج کو کھنگالا جائے گا۔

مزید پڑھیں:Nitish Kumar on Alcohol: نتیش کمار نے شراب بندی کے خلاف سختی کرنے کا دیا حکم

وہیں چیف سکریٹری نے کہاکہ کسی مقصد سے ہی شراب کی بوتلیں یہاں پھینکی گئی ہیں۔ حکومت تمام نکات کی جانچ کرے گی ۔ انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہاکہ یہ کوئی عام واقعہ تو ہے نہیں اس کی پوری جانچ ہوگی ۔

یواین آئی