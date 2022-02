طویل عرصہ سے بھارت میں دفعہ 341 کا معاملہ ٹھنڈے بستے میں پڑا ہوا ہے. مگر گزشتہ دنوں ایک انگریزی اخبار میں چھپی رپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت دفعہ 341 مذہبی قید کو ختم کئے جانے پر غور کر رہی ہے۔ جس کے لئے ایک مرکزی وزیر کی صدارت میں تین لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. جس میں مرکزی وزیر کے علاوہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج و ایک ریٹائرڈ اعلیٰ آفیسر ہوں گے۔ ابھی اس کمیٹی کا اعلان نہیں ہوا ہے تاہم اخبار میں چھپی رپورٹ کے بعد لوگوں کی نگاہ مرکزی حکومت کے اگلے قدم پر ہے۔ Government Accused of Lack of Seriousness Towards Minorities

علی انور انصاری

مذکورہ معاملے پر سابق راجیہ سبھا رکن و آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کے صدر علی انور انصاری نے اسے سیاسی قدم بتاتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش انتخاب سامنے آتے ہی مرکزی حکومت کو دفعہ 341 یاد کیوں آ گیا؟ مرکزی حکومت کمیٹی غور کرنے کے نام پر دلت عیسائی و مسلم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہی ہے۔ جبکہ مودی حکومت نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈفٹ داخل کر یہ کہہ چکی ہے کہ وہ رنگناتھ مشرا رپورٹ کی سفارش کو نہیں مانے گی۔ جبکہ مذکورہ سفارش میں آئین کی دفعہ 341 کے تین کے تحت مذہبی قید کو ہٹانے کی بات کہی گئی تھی۔ علی انور نے کہا کہ اب چونکہ یوپی سمیت متعدد ریاستوں میں انتخاب ہو رہے ہیں ایسے میں دلت مسلمان اور عیسائی کو لبھانے کے لئے ایک شوشا چھوڑا گیا ہے۔



علی انور نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کمیٹی بنتی بھی ہے تو مرکزی وزیر کے علاوہ دو ارکان بھی مودی حکومت کے پسندیدہ ہوں گے. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کمیٹی بنی تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اتر پردیش انتخاب یا 2024 لوک سبھا کے انتخاب سے قبل مذہبی قید کو ختم کر دیا جائے گا۔



وہیں لوک تانترک جن سوراج پارٹی کے قومی صدر پنڈت وپن تیواری نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ شروع سے مذہبی قید کو ختم کئے جانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر مودی حکومت سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہی صحیح اگر اسے ختم کر دیتی ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔



واضح رہے کہ 10 اگست 1950 کو دفعہ 341 پر مذہبی قید لگاتے ہوئے دلت مسلمان و عیسائی کو شیڈولڈ کاسٹ سے باہر کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں عیسائی و مسلم دلت طبقے کو ملنے والے مراعات سے محروم ہو گئے تھے، اس کے بعد مذکورہ فیصلہ کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں 2004 میں عرضی داخل کی گئی تھی. اس کے بعد سے ہی یہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں ہے۔