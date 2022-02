اترپردیش کی نوئیڈا پولس نے جعلی گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹنے والے دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کچھ دن پہلے نوئیڈا میں ایک پروڈکشن انچارج کو لوٹ لیا تھا۔ متاثرہ نے پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع دی تھی اور اس کی تحقیقات کے بعد پولیس نے لوٹ کرنے والے دونوں کو گرفتار کر لیا۔

ویڈیو دیکھیے۔

نوئیڈا کے ایڈیشنل ڈی سی پی نے بتایا کہ 10 فروری کو سیکٹر 11 میں ایک پروڈکشن انچارج کو لوٹ لیا گیا۔ پروڈکشن انچارج مہیش کمار نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ 10 فروری کی صبح موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے اسے بندوق کی نوک پر لوٹ لیا۔ دونوں بدمعاش اس کی موٹر سائیکل چھین کر لے گئے۔ اس معاملے میں سیکٹر 24 پولس اسٹیشن میں کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئی ہے Two brothers were arrested by police on charges of theft۔

لوٹے گئے بائک۔۔۔



250 سی سی ٹی وی کیمرے چیک کئے:



رن وجے سنگھ نے کہا کہ پولیس نے واقعے کے بعد قریب میں نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو اہم معلومات ملی اور منگل کو پروٹیکشن انچارج کو لوٹنے والے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس نے تقریباً 250 سی سی ٹی وی کیمروں کو چیک کیا۔



اس طرح کے جرم کی دنیا میں رکھا قدم:



دونوں بدمعاشوں کی شناخت گورو اور ونیت کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں حقیقی بھائیوں کے والدین کا سال 2014 میں طلاق ہو گیا۔ جس کے بعد ان کے والدین نے اسے چھوڑ دیا۔ والدین کے بغیر اپنی پرورش کرتے ہوئے وہ غلط لوگوں میں چلے گئے اور 2015 سے لوٹ کی وارداتیں شروع کر دیں۔

ان شرپسندوں کے خلاف سب سے پہلے 2015 میں دہلی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان بدمعاشوں نے مختلف مقامات پر ڈکیتی کی وارداتیں انجام دیتے رہے ہیں۔ دہلی میں لوٹ کے 20 مقدمات درج ہیں۔