غازی آباد: اتر پردیش غازی آباد بریانی والے اسلم کو پولیس انسپیکٹر جگپال سنگھ نے زد و کوب کیا جس کے بعد بسوکھر میں لوگوں نے پولیس کی زیادتی کے خلاف غازی آباد کے مودی نگر تھانے کے احاطے میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔The Shopkeeper Was Beaten By The Police For Not Paying The Extortion

دکاندار سمیت گاؤں کے لوگوں کا الزام ہے کہ کچھ دن پہلے انسپکٹر نے لائسنس کو لے کر بریانی والے کو بلایا تھا۔ اسلم کئی بار پولیس چوکی گئے لیکن انسپیکٹر نہیں ملے ۔اس کے بعد داروغہ نے دکان پر پہنچ کر اسلم کی پٹائی کر دی۔

بسوکھر کا رہائشی اسلم گاؤں میں ہی تالاب کے قریب بریانی فروخت کرتا ہے۔ اسلم نے بتایا کہ 28 فروری کو گووند پوری چوکی کا انچارج دکان پر آیا اور لائسنس لے کر چوکی آنے کے لیے کہا۔ وہ لائسنس لے کر کئی بار چوکی پر گیا لیکن چوکی انچارج نہیں مل سکا۔



اسلم نے الزام لگایا کہ کل چوکی انچارج کئی پولیس والوں کے ساتھ دکان پر آیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ الزام ہے کہ انسپکٹر نے دکاندار اسلم کی بے دردی سے پٹائی کی۔ آس پاس کے لوگوں کے احتجاج پر اسے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور مودی نگر تھانے پہنچ کر ہنگامہ کیا۔

اس معاملے میں سابق ایم ایل اے سدیش شرما بھی مودی نگر تھانے پہنچ گئے۔ سابق ایم ایل اے اور اسٹیشن انچارج کے درمیان طویل بات چیت ہوئی۔ ایس ایچ او انیتا چوہان نے لوگوں کو یقین دلایا کہ منصفانہ تحقیقات کی جائے گی۔ تحقیقات میں قصور وار ثابت ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ متاثرشخص نے انسپکٹر پر غیر قانونی بھتہ نہ دینے پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔