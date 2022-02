مغربی چمپارن: بہار کے مغربی چمپارن دردناک سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہوگئی ہے۔ حادثہ بیتا موتیہاری شاہراہ کے قومی شاہراہ 727، مفصل تھانہ علاقہ کا ہے جہاں بتیا کی طرف سے تیز رفتاری سے آرہی ایک ہائیوا گاڑی نے سامنے سے آرہی ایک بائیک کو ٹکر مار دی۔ اس میں موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کی موت ہو گئی Three Killed In Road Accident In Bettiah۔

موٹر سائیکل پر میاں بیوی اور ایک بچہ سوار تھا۔

سڑک حادثے میں موت کے بعد NH 727 پر لوگوں نے جام ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 40 سالہ آزاد میاں، 35 سالہ بیوی شہناز خاتون اور 14 سالہ بیٹے سمیر میاں کے طور پر ہوئی ہے۔ جن کی پہنچان ساکنہ شنی چاری تھانہ علاقے کے ڈونور بروا برتی ٹولہ کے بطور ہوئی ہے Road Accident NH 727۔

معلومات کے مطابق شنیچاری کے رہنے والے آزاد میاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مجھولیہ تھانہ علاقہ کے بکریا میں اپنے سسرال گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سسرال سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کے بعد مفصل تھانے کے تحت پپرا چوک کے قریب بیتا (مغربی چمپارن ہیڈ کواٹر) کی طرف سے آنے والی تیز رفتار ہائیوا گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ جس میں آزاد میاں، ان کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مفصل تھانہ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بتیا میڈیکل کالج بھیج دیا ہے۔