ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے بازاروں میں دو برس بعد رمضان کی رونق لوٹ آئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کے سبب گزشتہ دو برسوں سے مسلمان اپنے گھروں میں ہی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے اور بازار سنسان رہتے تھے، تاہم رواں برس کورونا وائرس کا زور کم ہونے کے بعد روزہ داروں میں خوشی کا ماحول ہے، مسلمان مساجد میں عبادت کررہے ہیں اور بازاروں میں رمضان کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ اس موقع پر لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ Two Years Later, Ramadan Arrives in a Corona-Free Environment

رمضان کی رونقیں



بارہ بنکی شہر کے اسٹیشن روڈ واقع جامع مسجد کے آس پاس رمضان المبارک کے موقع پر خاص دکانیں لگ چکی ہیں. یہ دوکانیں دو برس بعد لگی ہیں، ان دکانوں میں افطار اور سحر سے متعلق تمام ضروری اشیاء مل جائیں گی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ مسواک، تسبیح، ٹوپی، عطر اور ضروری کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے روز یہاں خریداروں کا ہجوم امڈ پڑا، لوگ دو برس بعد واپس لوٹی اس رونق کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے نظر آئے. سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کورونا جیسی وبا سے نجات دلائی اور انہیں رمضان کے پاک ماہ کو پہلے کی طرح منانے کا موقع عطا فرمایا. روزہ داروں کے ساتھ دکاندار بھی کافی خوش نظر آئے۔