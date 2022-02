بارہ بنکی: ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے حیدرگڑھ اسمبلی سیٹ سے بی ایس پی کے امیدوار شری چند راوت کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر رہنما ستیش چندر مشرا نے کہا کہ مسلمان بی ایس پی امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ BSP, SP are B and C team of Each Other: Satish Chandra Mishra

انہوں نے بی ایس پی کو بی ٹیم بتانے والوں پر شدید نکتہ چینی کی- انہوں نے کہا اس قسم کے الزامات لگانے والے اوندھے منہ گر چکے ہیں- کیونکہ مسلمان جان چکے ہیں کہ کون اے اے ٹیم ہے اور کون بی ٹیم ہے۔ اس لیے وہ بی ایس پی کی حمایت میں کھل کر ووٹ کر رہے ہیں۔

ستیش چندر مشرا

ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں ستیش مشرا نے کہا کہ اب یہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ کون کسی کی اے ٹیم ہے اور کون کس کی بی ٹیم کے طورپر کام کرہی ہے؟

انہوں نے مزید کہا کہ چند ایم قبل ہی موہن بھاگوت اور ملائم سنگھ یادو کی تصویر منظر عام پر آئی تھی۔ انہوں نےکہا کہ 2003 میں ملائم سنگھ یادو کی حکومت کس نے بنوائی؟ کس نے لوک سبھا میں مودی کو دعائیں دیں؟یہ سب کو معلوم ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ انہیں ان انتخابات میں تمام طبقات کی حمایت حاصل ہے۔ مسلم ووٹرز نے بھی بی ایس پی امیدوراوں کے حق میں حق رائے دہی کا استعمال کیا، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پانچویں دفعہ حکومت تشکیل کریں گے۔