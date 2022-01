اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی ) نے سرحدی ضلع کپواڑہ کے حلقہ مفالپورہ کے پٹواری کو 15 ہزار روپیہ کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں دھر دبوچ کر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔Patwari arrested for taking bribe in Kupwara

اینٹی کرپشن بیورو کے ایک ترجمان کے مطابق ایک سائل نے تحریری طورپر شکایت درج کی کہ پٹوار حلقہ مفالپورہ عبدالعزیز ڈار کام نپٹانے کے عوض 15 ہزار روپیہ کی رشوت طلب کر رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ سائل نے شکایت میں مزید لکھا کہ مذکورہ پٹواری لیت ولعل کا مظاہرہ کررہا ہے جس وجہ سے وہ ذہنی کوفت کا شکار ہو گیا ہے۔

اے سی بی کے مطابق سائل نے بتایا کہ مذکورہ پٹواری نے پہلے ہی اُس سے 10ہزار روپیہ کی رشوت لی ہے اور مزید پیسوں کا تقاضہ کررہا ہے۔

اینٹی کرپشن بیورو کے مطابق شکایت موصول ہونے کے بعد بیورو نے اس ضمن میں ایف آئی آر زیر نمبر 2/2022 کے تحت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی۔

انہوں نے بتایا کہ اے سی بی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے راشی پٹواری کو پکڑنے کے خاطر ایک جال بچھایا جس دوران عبدالعزیز ڈار نامی پٹواری کو سائل سے پانچ ہزار روپیہ کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔

اُن کے مطابق آزاد گواہوں کی موجوددگی میں پٹواری سے رشوت کے پیسے برآمد کئے گئے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں مزید تحقیقات جاری ہے۔