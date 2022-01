مغربی بنگال میں تعلیمی اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔



ایک طرف سماجی اداروں، سماجی کارکنان، وکلاء کلکتہ ہائی کورٹ میں پی آئی ایل داخل کرکے تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال کروانے کے لئے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسٹوڈنٹس یونین مغربی بنگال حکومت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔



اسی درمیان اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی ) نے تعلیمی اداروں کو بند کرکے رکھنے کے فیصلے کے خلاف ریاستی حکومت کے خلاف ریاستی سطح پر احتجاج کیا۔



سی پی آئی ایم کی طلبہ تنظیم نے شمالی 24 پرگنہ کے دمدم، ٹیٹاگڑھ، بیرکپور، نئی ہٹی سمیت ریاست کے مختلف اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحالی کی حمایت میں احتجاج کیا۔



طلبہ تنظیم نے کہا کہ مغربی بنگال حکومت کو تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے کے لئے ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے، لیکن حکومت اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔



انہوں نے کہا کہ حکومت کی عدم توجہی کے سبب طالبات کے ساتھ ساتھ گارجین کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرائیوٹ اسکول آن لائن کے نام پر گارجین کو لوٹ رہے ہیں۔

ایس ایف آئی کے مطابق گارجین اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے کلکتہ ہائی کورٹ سے اسکول و کالج کھلوانے کے لئے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاون سے نہیں پرائیوٹ اسکولوں کی من مانی اور جبراً فیس وصولی کی وجہ سے مغربی بنگال میں ڈراپ آؤٹ شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔