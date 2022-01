مشرقی مدنی پور ضلع کے کجوری تھانہ Kajuri Police Station علاقے میں ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے حامیوں کے درمیان خونی جھڑپ میں دو افراد کی موت ہو گئی Two killed in Clash Between TMC and BJP Workers، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں اور آر اے ایف RAF کے جوانوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔





پولیس نے کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

بی جے پی کے رہنما کا کہنا ہے کہ ترنمول کانگریس کے یوم تاسیس Trinamool Congress Foundation Day کے موقع پر جشن منانے کے دوران حکمراں جماعت کے کارکنان نے بی جے پی کے سرگرم رہنماؤں کے گھروں کو ہدف بنایا اور بموں سے حملہ کیا۔



انہوں نے کہا کہ اس حملے میں بی جے پی کے دو حامیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ دیگر زخمیوں کو ضلع ہسپتال District Hospital West Medinipur میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ایک شخص کی حالت انتہائی نازک بتائی گئی ہے۔



دوسری طرف حکمراں جماعت ترنمول کانگریس Trinamool Congress کے یوتھ رہنما شیو پرکاش کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے حامی اپنے گھر میں بم بنا رہے تھے، اسی دوران دھماکہ ہوا، جس کے سبب دو لوگوں کی موت ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پولیس کو آزادانہ طور پر تحقیقات کرنی چاہیے۔