مغربی بنگال کے بردوان ضلع کے پوربھستلی تھانہ علاقے میں اسپیشل ٹاسک فورس کی خصوصی چھاپہ ماری مہم کے دوران 824 کیلو گانجہ برآمد کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔824 kg cannabis recovered in STF operation



ذرائع کے مطابق کولکاتا میں گرفتار ایک منشیات فروش سے پوچھ گچھ کے دوران بردوان ضلع میں اسمگلنگ Smuggling in Bardwan District کا سراغ ملا تھا۔



کولکاتا پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس Kolkata Police Special Task Force کی ایک خصوصی ٹیم نے بردوان ضلع کے پوربھستلی تھانہ علاقے میں چھاپہ ماری مہم چلائی.



ایس ٹی ایف کی ٹیم نے شک کی بنیاد پر ایک لاری کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران لاری سے تقریباً 824 کیلو گانجہ برآمد کیا۔ منشیات کی برآمدگی کے بعد لاری کے ڈرائیور اور خلاصی کو گرفتار کر لیا۔



ایس ٹی ایف نے ڈرائیور اور خلاصی سے پوچھ گچھ کے بعد مزید تین لوگوں کو گرفتار کیا جس میں لاری کا مالک بھی شامل ہے۔



اسپیشل ٹاسک فورس کے مطابق انہوں نے ٹھوس اطلاع کی بنیاد پر ہی خصوصی چھاپہ ماری مہم چلائی گئی اور بین الریاستی اسمگلنگ گروہ کا پردہ فاش کرنے میں کامیابی ملی.

دوسری طرف ایس ٹی ایف نے کولکاتا کے اسٹرانڈ روڈ پر آفتاب عالم نام کے ایک شخص کو جعلی نوٹ اسمگلنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا. گرفتار شخص کے پاس سے پانچ سو اور دو ہزار روپے کے جعلی نوٹ برآمد کیا۔