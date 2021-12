گلبرگہ: تاریخی بابری مسجد کی 29 ویں برسی کے موقع پر ریاست کرناٹک گلبرگہ شہر میں ایس ڈی پی آئی کی جانب Protest on the occasion of anniversary of Babri Masjid by SDPI سے یہاں کے ضلع کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ڈی پی آئی کے ریاستی نائب صدر محترمہ سیدہ سعدیہ نے کہا کہ 6 ڈسمبر 1992 کو بابری مسجد Babri Masjid Demolition in 6 Dec 1992 کو پولیس کی موجودگی میں ہندو شدت پسند تنظیموں نے مسجد کو شہید کیا تھا۔ آج 6 ڈسمبر ہے، آج ملک بھر میں ایس ڈی پی آئی کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔

ویڈیو دیکھیے



انہوں نے مزید کہا کہ وہاں پر مسجد رہنے کے باوجود مسجد کو شہید Babri Masjid Demolition کیا گیا۔ یہ ایک سیاسی سازش تھی، جس سے ملک کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، عبادت گاہوں میں امن بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ فرقہ پسند تنظیمیں تاریخی بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنا رہی ہیں۔

ملک کے مسلمان بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھول پائیں گے، آنے والی نسل کو بابری مسجد کی شہادت کو بتاتے رہیں گے کہ مسجد کے ساتھ ہوئی نا انصافی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر تے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔