نیشنل کُڈو چیمپئن شپ میں جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی

جموں و کشمیر کی ٹیم نے دوسرے کُڈو فیڈریشن کپ 2021-22 میں دو گولڈ، دو سلور اور ایک کانسی میڈل حاصل کیا ہے جو حال ہی میں ہماچل پردیش کے سولن کے ایل آر انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جبلی کیار میں منعقد کیا گیا تھا۔

ہماچل پردیش میں 17 تا 19 فروری تک 21 ریاستوں سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے اس نیشنل ایونٹ میں حصہ لیا تھا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس چمپئن شپ میں جموں و کشمیر کے کل پانچ کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا اور پانچوں نے تمغہ جیتا۔

جموں میں کڈو مارشل آرٹس ایسوسی ایشن جے اینڈ کے صدر گلشن رتن، اور جنرل سیکرٹری راجندر گپتا، ٹیم کوچ سنی چندوال نے کھلاڑیوں کی کارکردگی پر ان کو اعزازات سے نوازا۔