کشتواڑ: قصبہ کشتواڑ میں گندگی کے ڈھیر سے لوگ پریشان ہیں۔ قصبہ میں ڈسٹبین کی کمی کے چلتے لوگ کھلی سڑک پر گندگی پھینکتے ہیں جس کے چلتے راہ گیر لوگوں کو سڑک پر چلنے میں گندگی کے ڈھیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشتواڑ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ قصبہ سمیت مضافاتی علاقوں میں سڑکوں کے کنارے جمع گندگی کو صاف کرنے کے حوالہ سے میونسپل کمیٹی کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ Garbage Along Kishtwar Roads Irks Pedestrians

کشتواڑ قصبہ میں گندگی کے ڈھیر راہ گیر پریشان

پہاڑی ضلع کشتواڑ کے مین ٹاؤن سمیت مضافاتی علاقوں کی سڑکوں کے کنارے گندگی کے ڈھیر جمع ہونے سے مقامی باشندوں، راہگیروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں کی سڑکوں پر مقامی باشندوں کی جانب سے گندگی انڈیل دی جاتی ہے جس سے عوام کو مشکلات سے جوجھنا پڑتا ہے۔ Piles of Dirt Along Roads in Kishtwar



بعض ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کے باہر بھی گندگی کے ڈھیر اور غلاظت کے ڈھیر دیکھے جا سکتے ہیں جس سے ضلع میں صاف صفائی خصوصاً سوچھ بھارت ابھیان کے تحت صفائی نظام کو بہتر بنانے کے انتظامیہ کے بلند و بانگ دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے وقت پر گندگی کو نہ اٹھائے جانے اور عوامی مقامات پر کوڑے دان نصب نہ کیے جانے سے صفائی نظام ابتر ہو چکا ہے۔