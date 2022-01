جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں گزشتہ تین دنوں سے صفائی ملازمین کام چھوڑ ہڑتال پر Cleaning Workers on Strike for Three Days بیٹھے ہیں۔ ان ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان کے تنخواہوں کو بڑھایا جائے کیونکہ انہیں جو ماہانہ 6750 روپے دیے جاتے ہیں، اس سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہوتا جارہا ہے۔

کشتواڑ میں صفائی ملازمین کا ہڑتال جاری

ان مطالبات کے پیش نظر میونسپل دفتر کے باہر ان ملازمین نے جم کر احتجاج کیا، ساتھ ہی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ کشتواڑ شہر کو صاف و شفاف رکھنے میں یہی صفائی ملازمین دن رات محنت کرتے ہیں جبکہ اس کے عوض انہیں 6750 روپے دیے جاتے ہیں، جو کہ سراسر نا انصافی ہے۔



ملازمین نے میونسپل دفتر سے لیکر ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس تک ریلی نکالی اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جموں وکشمیر میں یونین ٹریٹریز کی تحت تنخواہ واگزار کریں۔

انہوں نے مرکزی حکومت اور جموں وکشمیر کے لیفٹینٹ گورنر سے پر زور مطالبہ کیا اور انتظامیہ کو انتباہ دیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہین مانے گئے تو ہم سارے ملازمین مجبورا سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے۔